Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Zweiradkontrolle in Linz
Linz am Rhein (ots)
Am 15.08.25 zwischen 11:00 Uhr und 13:15 Uhr führten Beamte der Polizei Linz mit Unterstützung von speziell geschulten Polizisten Zweiradkontrollen auf der Asbacher Straße in Linz, auf Höhe des Friedhofes, durch. Dabei wurden 17 Zweiräder kontrolliert und drei Verstöße festgestellt. Die entsprechenden Fahrzeugführer wurden diesbezüglich verwarnt. Die Resonanz bei den kontrollierten Motorradfahrern war durchweg positiv.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz am Rhein
Telefon: 02644-9430
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell