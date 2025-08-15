Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Niederwambach (ots)

Am Donnerstag, 14.08.2025, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Niederwambach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße (L) 267, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Puderbach. An der Einmündung L 267 / Kreisstraße (K) 134, beabsichtigte er, nach links, in die K 134 abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem, auf der L 267 in Gegenrichtung fahrenden Motorrad. Der 31-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

