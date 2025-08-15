PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Niederwambach (ots)

Am Donnerstag, 14.08.2025, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Niederwambach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße (L) 267, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Puderbach. An der Einmündung L 267 / Kreisstraße (K) 134, beabsichtigte er, nach links, in die K 134 abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem, auf der L 267 in Gegenrichtung fahrenden Motorrad. Der 31-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:41

    POL-PDNR: Diebstahl von Baumaschine

    Buchholz/Ww. (ots) - In der Zeit vom 14.08.2025, 18:00 Uhr bis 15.08.2025, 07:00 Uhr kam es im Bereich einer Baustelle eines Einfamilienhauses in der Asbacher Straße in Buchholz, zu einem Diebstahl einer Baumaschine. Dabei entwendeten bislang unbekannte Täter eine ca. 500kg Rüttelplatte. Die Polizei Straßenhaus bittet etwaige Zeugen um Kontaktaufnahme. Insbesondere Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:14

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

    Buchholz/Ww. (ots) - Am Morgen des 15.08.2025 gegen 07:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen im Bereich der Landesstraße 255 / Bundesstraße 8 in Buchholz/WW. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L255 in Richtung Eitorf und wollte auf die Zubringerspur/Auffahrt zur B 8 abfahren. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:42

    POL-PDNR: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hövels

    Hövels (ots) - Am Freitag, 15.08.2025, kam es auf der Bundesstraße 62 zwischen Wallmenroth und Wissen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Personenkraftwagen. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Wissen Pearce, PHK-in Telefon: 02742 935 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren