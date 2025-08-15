PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Baumaschine

Buchholz/Ww. (ots)

In der Zeit vom 14.08.2025, 18:00 Uhr bis 15.08.2025, 07:00 Uhr kam es im Bereich einer Baustelle eines Einfamilienhauses in der Asbacher Straße in Buchholz, zu einem Diebstahl einer Baumaschine. Dabei entwendeten bislang unbekannte Täter eine ca. 500kg Rüttelplatte. Die Polizei Straßenhaus bittet etwaige Zeugen um Kontaktaufnahme. Insbesondere Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge werden ersucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:14

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

    Buchholz/Ww. (ots) - Am Morgen des 15.08.2025 gegen 07:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen im Bereich der Landesstraße 255 / Bundesstraße 8 in Buchholz/WW. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L255 in Richtung Eitorf und wollte auf die Zubringerspur/Auffahrt zur B 8 abfahren. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:42

    POL-PDNR: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hövels

    Hövels (ots) - Am Freitag, 15.08.2025, kam es auf der Bundesstraße 62 zwischen Wallmenroth und Wissen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Personenkraftwagen. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Wissen Pearce, PHK-in Telefon: 02742 935 ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:05

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Firmengelände

    Dernbach (ots) - Am frühen Morgen erhielt die PI Straßenhaus Kenntnis über einen möglichen Einbruchsdiebstahl in ein Firmengelände in der Hochstraße in Dernbach. Seitens des Sicherheitsdienstes konnte eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe auf dem Gelände festgestellt werden. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete die Person und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren