Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Baumaschine
Buchholz/Ww. (ots)
In der Zeit vom 14.08.2025, 18:00 Uhr bis 15.08.2025, 07:00 Uhr kam es im Bereich einer Baustelle eines Einfamilienhauses in der Asbacher Straße in Buchholz, zu einem Diebstahl einer Baumaschine. Dabei entwendeten bislang unbekannte Täter eine ca. 500kg Rüttelplatte. Die Polizei Straßenhaus bittet etwaige Zeugen um Kontaktaufnahme. Insbesondere Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge werden ersucht.
