PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Firmengelände

Dernbach (ots)

Am frühen Morgen erhielt die PI Straßenhaus Kenntnis über einen möglichen Einbruchsdiebstahl in ein Firmengelände in der Hochstraße in Dernbach. Seitens des Sicherheitsdienstes konnte eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe auf dem Gelände festgestellt werden. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete die Person und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Auf dem Firmengelände konnten sodann zwei geöffnete Lagercontainer, entsprechendes Tatwerkzeug sowie bereitgestelltes Diebesgut festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 08:26

    POL-PDNR: Erneuter Diebstahl eines Pedelec

    Asbach (ots) - Am Vormittag des 14.08.2025 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr - 10:15 Uhr, zu einem Diebstahl eines Pedelec in Asbach. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad an einem Laternenmast an der Einmündung K42/L255 ab und sicherte dieses mittels eines Kettenschlosses mit Zahlencode gegen die Wegnahme. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Zeugen werden gebeten, ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 08:13

    POL-PDNR: Fußgänger von PKW angefahren

    Betzdorf (ots) - Ein 16-jähriger Fußgänger ging am 14.08.2025 gegen 12 Uhr mittags die Tiergartenstraße entlang in Richtung Steinerother Straße. Gleichzeitig fuhr ein 74-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem PKW in dieselbe Richtung. Unmittelbar vor dem herannahenden PKW, kreuzte der 16-jährige die Fahrbahn, und wurde dabei seitlich von dem Fahrzeug erfasst. Der 16-jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen, und ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 08:02

    POL-PDNR: Personenkontrolle deckt offenen Haftbefehl auf

    Betzdorf (ots) - Am 14.08.2025 führten Beamte der Polizei- und der Kriminalinspektion Betzdorf eine gemeinsame Fußstreife im Stadtgebiet von Betzdorf durch. Gegen 10:30 Uhr stellten die Einsatzkräfte im Rahmen einer Personenkontrolle fest, dass gegen eine 38-jährige ein Haftbefehl des Freistaats Bayern vorlag. Nach ihrer Festnahme, konnte ein Angehöriger der Frau erreicht werden, welcher bei der Polizei erschien, und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren