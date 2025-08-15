PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Erneuter Diebstahl eines Pedelec

Asbach (ots)

Am Vormittag des 14.08.2025 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr - 10:15 Uhr, zu einem Diebstahl eines Pedelec in Asbach. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad an einem Laternenmast an der Einmündung K42/L255 ab und sicherte dieses mittels eines Kettenschlosses mit Zahlencode gegen die Wegnahme. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

