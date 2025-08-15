Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Auffahrunfall mit Personenschaden
Daaden (ots)
Am 14.08.2025 kam es gegen 08:20 Uhr in der Hachenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 63-jährige Hyundai-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr aus Richtung Friedewald in Richtung Stadtmitte, als sie an einem Fußgängerüberweg anhalten musste. Aufgrund zu geringen Abstands fuhr eine nachfolgende 32-jährige Renault-Fahrerin auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Neben den leichten Verletzungen der 63-jährigen, entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
