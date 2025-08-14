Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Waldbreitbach (ots)
In der Zeit vom 13.08.2025, 20:30 Uhr, bis zum 14.08.2025, 10:25 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Schützenhaus in der Straße Am Mühlenberg in Waldbreitbach geparkten Kia Optima an der Fahrzeugfront. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion
Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail:
pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell