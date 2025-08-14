PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sechsjähriger aus überhitztem Pkw befreit

Wissen (ots)

Am 13.08.2025 meldete gegen 18:15Uhr eine Passantin einen ca. sechs Jahre alten Jungen, der in der Stadionstraße in Wissen alleine in einem Pkw zurückgelassen wurde. Auf Grund der aktuellen Außentemperaturen habe die Mitteilerin den sechs jährigen Jungen schweißgebadet aus dem Pkw befreit. Noch vor Eintreffen der Polizei kam die Mutter des Jungen zurück und es entflammte ein Streitgespräch zwischen Mitteilerin und der uneinsichtigen Mutter. Aus diesem Streit ging hervor, dass sie den Jungen ca. 45min alleine im Auto zurückgelassen hatte. Der Junge blieb zum Glück unverletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Gegen die Mutter wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Jugendamt wird ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

PW Wissen

Telefon: 02742/935-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

