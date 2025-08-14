Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mehren (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 13.55 Uhr, ereignete sich in Mehren ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Adorf-Seifener-Straße in Fahrtrichtung Gollenseifen. An der Einmündung Adorf-Seifener-Straße / Gollenseifen bog sie nach links, in die Straße Gollenseifen ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der auf der Straße Gollenseifen in Richtung Kraam geführt wurde. Bei dem Verkehrsunfall erlitten die 68-Jährige und die 28-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeuges leichte Verletzungen. Zudem entstand an beiden Pkw Sachschaden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

