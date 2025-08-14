PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mehren (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 13.55 Uhr, ereignete sich in Mehren ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Adorf-Seifener-Straße in Fahrtrichtung Gollenseifen. An der Einmündung Adorf-Seifener-Straße / Gollenseifen bog sie nach links, in die Straße Gollenseifen ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der auf der Straße Gollenseifen in Richtung Kraam geführt wurde. Bei dem Verkehrsunfall erlitten die 68-Jährige und die 28-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeuges leichte Verletzungen. Zudem entstand an beiden Pkw Sachschaden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 07:34

    POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Straßenhaus (ots) - Am frühen Morgen des 14.08.2025 meldete ein Verkehrsteilnehmer eine bislang unbekannte Person, welche mehrere Schieferplatten auf die Fahrbahn der B256/Raiffeisenstraße auf Höhe eines ehemaligen Hotels wirft. Bei Eintreffen der Beamten können die entsprechenden Platten auf der Fahrbahn verteilt festgestellt werden. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahme blieben bislang ohne Erfolg. Die Person ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 07:33

    POL-PDNR: Diebstahl von hochwertigen E-Bikes

    Breitscheid (ots) - In der Zeit vom 12.08.2025 - 13.08.2025 kam es in Breitscheid zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes. Die entwendeten Fahrräder lagerten in einem Carport und wurden von dort durch bislang unbekannte Täter entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:54

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    53567 Buchholz (Westerwald) (ots) - In der Zeit vom 06.08.2025 bis zum 13.08.2025 beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand der Asbacher Straße in Höhe der Hausnummer 12 abgestellten, weißen Mazda CX3 auf der linken Fahrzeugseite. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren