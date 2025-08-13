Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

53567 Buchholz (Westerwald) (ots)

In der Zeit vom 06.08.2025 bis zum 13.08.2025 beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand der Asbacher Straße in Höhe der Hausnummer 12 abgestellten, weißen Mazda CX3 auf der linken Fahrzeugseite.

Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

