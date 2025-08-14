PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Straßenhaus (ots)

Am frühen Morgen des 14.08.2025 meldete ein Verkehrsteilnehmer eine bislang unbekannte Person, welche mehrere Schieferplatten auf die Fahrbahn der B256/Raiffeisenstraße auf Höhe eines ehemaligen Hotels wirft. Bei Eintreffen der Beamten können die entsprechenden Platten auf der Fahrbahn verteilt festgestellt werden. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahme blieben bislang ohne Erfolg. Die Person trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Näheres ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

