Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von hochwertigen E-Bikes
Breitscheid (ots)
In der Zeit vom 12.08.2025 - 13.08.2025 kam es in Breitscheid zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes. Die entwendeten Fahrräder lagerten in einem Carport und wurden von dort durch bislang unbekannte Täter entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
