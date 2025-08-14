Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von hochwertigen E-Bikes

Breitscheid (ots)

In der Zeit vom 12.08.2025 - 13.08.2025 kam es in Breitscheid zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes. Die entwendeten Fahrräder lagerten in einem Carport und wurden von dort durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

