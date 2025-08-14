Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht
Linz, Asbacher Str. (ots)
Am Mittwoch, den 13.08.2025, in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr, wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw, vermutlich durch Vorbeifahren eines anderen Fahrzeugs, beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polzei.rlp.de, erbeten.
