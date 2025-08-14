PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: // Presseerstmeldung // Asbach, schwerer Verkehrsunfall auf der K64

Straßenhaus (ots)

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der K64 bei Asbach OT Sessenhausen ist die K64 aktuell gesperrt. Die Rettungsarbeiten dauern an, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Es wird gebeten, von Rückfragen abzusehen. Sobald möglich, wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634- 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

