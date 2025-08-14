POL-PDNR: // Presseerstmeldung // Asbach, schwerer Verkehrsunfall auf der K64

Mehren (ots) - Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 13.55 Uhr, ereignete sich in Mehren ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Adorf-Seifener-Straße in Fahrtrichtung Gollenseifen. An der Einmündung Adorf-Seifener-Straße / Gollenseifen bog sie nach links, in die Straße Gollenseifen ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der auf der Straße Gollenseifen in ...

