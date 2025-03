POL-HM: Polizeikontrolle: Flucht mit Kleinkraftrad - Drogenverdacht bei 16-Jährigem

Bad Münder (ots) - Am Donnerstag (20.03.2025) geriet gegen 15:15 Uhr in der Straße "Oberdorf" in Bad Münder eine Hausfassade in Brand, als ein 67-Jähriger mit einem Unkrautvernichter ungeliebte Pflanzen auf seinem Grundstück abbrannte. Bei der Gartenarbeit mit dem Brenner geriet Efeu, welches sich an der Fassade befand, in Brand und griff auf das Wohnhaus über. ...

