Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hausfassade fängt durch Unkrautentferner Feuer - Brandermittlungen aufgenommen

Bad Münder (ots)

Am Donnerstag (20.03.2025) geriet gegen 15:15 Uhr in der Straße "Oberdorf" in Bad Münder eine Hausfassade in Brand, als ein 67-Jähriger mit einem Unkrautvernichter ungeliebte Pflanzen auf seinem Grundstück abbrannte. Bei der Gartenarbeit mit dem Brenner geriet Efeu, welches sich an der Fassade befand, in Brand und griff auf das Wohnhaus über. Erste Löschversuche des Mannes blieben erfolglos. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und verhindern, dass an dem Gebäude größerer Schaden entstand. Dieser wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der 67-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Bad Münder ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Der Frühling steht in den Startlöchern - und somit auch die Saison der Gartenarbeit. Nicht wenige greifen dabei zum Brenner, um unliebsames Unkraut zu entfernen. Dies kann insbesondere in der warmen Jahreszeit schnell gefährlich werden. Deshalb sollte der Einsatz eines solchen Unkrautvernichters gut überlegt sein. Stellt ein Unkrautstecher keine Alternative dar, sollten in jedem Fall Löschmittel wie Wassereimer oder ein Gartenschlauch zur Seite stehen. Kommt es dennoch zu einem Brandausbruch, der nicht sofort selbstständig gelöscht werden kann, sollte umgehend die Feuerwehr hinzugezogen werden.

