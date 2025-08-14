PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung um 08:26 Uhr Schwerer Verkehrsunfall auf der K64

Asbach (ots)

Am Morgen des 14.08.2025 gegen 08:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K64 auf Höhe des Asbacher Ortsteils Sessenhausen. Der 59-jährige Fahrer eines Motorrades kam nach bisherigem Stand der Ermittlungen alleinbeteiligt an einer Fahrbahnverengung von der Fahrbahn ab und stürzte. In der Folge verstarb der Fahrzeugführer an der Unfallstelle. Zur Unfallursache können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz ist auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz gewesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

