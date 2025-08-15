PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Illegales Kraftfahrzeugrennen, PKW verunfallt

Neustadt (Wied) (ots)

Am Donnerstag, 14.08.2025, kam es gegen 21:00 Uhr zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zwischen mehreren beteiligten PKW, welches im Bereich der L 255, Höhe Neustadt (Wied) OT Etscheid, in einem Verkehrsunfall endete. Vorher überholten die PKW ein unbeteiligtes Fahrzeug in rasanter Fahrweise. Die Polizei sucht mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen des Vorfalls.

Diese werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

