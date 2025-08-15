PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 14.08.2025, ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Altenkirchen, Bahnhofstraße, ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen, rückwärts eingeparkten, Pkw BMW am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

