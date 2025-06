POL-WES: Moers- Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind auf Pedelec

Voerde (ots) - Falsche Wasserwerker haben einem Ehepaar aus Voerde Schmuck und Bargeld gestohlen. Die angeblichen Mitarbeiter des Wasserwerkes standen am Donnerstag gegen 12:30 Uhr bei dem Ehepaar in einem Mehrfamilienhaus in der Voerde Innenstadt vor der Tür. Die beiden 88-jährigen Eheleute ließen die Täter in ...

mehr