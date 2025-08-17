Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW Brand - Zeugen gesucht

Roßbach (Wied) (ots)

Am späten Samstagabend kam es in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied) zum Brand eines schwarzen Elektrofahrzeuges der Marke Tesla. Der vordere Teil des Fahrzeuges brannte vollständig aus. Derzeit ist unklar, ob der Brand auf einen technischen Defekt oder eine absichtliche Brandlegung zurückzuführen ist. Das Fahrzeug wurde durch die schnell eintreffenden freiwilligen Feuerwehren Roßbach und Waldbreitbach zeitnah gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an einem nahgelegenen PKW, einem Schild und einem Gartenzaun. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand noch laufender Ermittlungen.

Zeugen, die etwaige Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzen. Telefon: 02634 9520.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell