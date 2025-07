Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschädigte nach versuchtem Handtaschenraub gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich in der Straße Alter Blobach gegen 18 Uhr ein versuchter Handtaschenraub. Ein Zeuge beobachtete die Tat und wandte sich an die Mühlhäuser Polizei. Zudem konnte er die Täter sehr detailliert beschreiben, sodass diese im Rahmen der Fahndung gestellt werden konnten. Während der polizeilichen Maßnahmen räumten sie die Tat ein und wurden nach deren Abschluss wieder entlassen.

Beamte der Kriminalpolizei Mühlhausen bearbeiten nunmehr das Ermittlungsverfahren weiter und suchen nach der Geschädigten des versuchten Handtaschenraubes. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares alter 45-50 Jahre - etwa 170 cm groß - normale Statur - deutscher Phänotyp - dunkelblonde, glatte, schulterlange und offen getragene Haare - kein offen getragener Körperschmuck - schwarze Brille mit kantigem Rahmen - bunt Strickjacke - braune Handtasche in mehreren Farbtönen

Die unbekannte Frau entfernte sich nach der Tat in Richtung Hinter der Harwand. Sie wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0180787

