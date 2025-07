Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Eichsfeld - Rustenfelde (ots)

Am 13.07.25 gegen 00:50 Uhr befuhr ein 26 Jähriger mit seinem Pkw die Hauptstraße in Rustenfelde. Am Ortseingang fuhr er gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen dabei. Anschließend entfernte er sich pflichtwirdig von der Unfallstelle. Jedoch konnte der Unfallverursacher kurz Zeit später ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme beim Beschuldigten durchgeführt. Der Schaden am beschädigten Fahrzeug wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

