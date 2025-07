LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Nordhausen (ots) - Ein derzeit unbekannter Täter beschädigte vorsätzlich einen Mazda, welcher in Nordhausen, An den Kiesteichen abgestellt war. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der /Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0180507/2025 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: ...

