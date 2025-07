Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung und Beleidigung von Polizeibeamten

Mühlhausen (ots)

Am Abend des 11.07.25 waren die Beamten der PI Unstrut-Hainich mehrfach in einer Gartenanlage in der Windeberger Landstraße in Mühlhausen im Einsatz. Dort randalierte eine 40-jährige Frau aus Mühlhausen und beschädigte dabei Inventar eines Gartenhauses. Sie verursachte ca. 200 EUR Sachschaden. Beim ersten Eintreffen der Beamten wurde die Dame nicht mehr angetroffen. Im Laufe des Abends kam sie jedoch zurück und setzte ihr Tun fort, so dass es gegen 22 Uhr zu einem erneuten Einsatz kam. Die Beamten mussten ihr einen Platzverweis erteilen, dem sie aber nicht nachkam. Schließlich wurde sie in Gewahrsam genommen. Das fand sie nicht in Ordnung und beschimpfte und beleidigte die Polizeibeamten. An der Gewahrsamnahme änderte sie mit ihrem Verhalten nichts. Sie muss sich zudem wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

