Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vogtei (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.07.2025 wurden die Rettungskräfte und die Polizei informiert, dass es auf der Zufahrtsstraße zum Campingplatz Palumpa-Land in der Vogtei zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Gegen 03:50 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann die Zufahrtstraße aus Richtung Palumpa-Land kommend in Richtung L2104. Im Bereich einer Linkskurve kam der Fahrer eines Pkw Skoda Fabia nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr ca. 30 m das angrenzende Feld und überquerte im weiteren Verlauf erneut die Zufahrtstraße, kam wieder von der Fahrbah ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenens Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell