Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann und Frau bei Auseinandersetzung verletzt | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 23. August auf Sonntag, kam es an der Hilderather Straße in Mönchengladbach zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 15-Jähriger und eine 17-Jährige verletzt wurden. Zwei Tatverdächtige, ebenfalls ein Mann und eine Frau, sind flüchtig.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.40 Uhr. Der 15- und die 17-Jährige hielten sich nach eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt an einer Grünfläche an einem Kreisverkehr auf, als die beiden Unbekannten auf sie zugekommen seien und sie verbal angegangen haben sollen. Im weiteren Verlauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der 15- und die 17-Jährige leicht verletzt wurden. Die Tatverdächtigen seien daraufhin in Richtung Beecker Straße geflüchtet.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Die Frau ist 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Sie hat eine schlanke Statur, trägt braune Haare bis zur Brust und ein Nasenpiercing. Zum Tatzeitpunkt war sie mit einem weiß-grauen Top und einer blauen Baggie-Jeans bekleidet.

Der Mann wird auf 18 bis 25 Jahre alt geschätzt und ist in etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er sei ebenfalls schlank und trägt dunkle Haare. Bekleidet gewesen sei er mit einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell