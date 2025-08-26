Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall mit Sachschaden: Zeugen oder Beteiligter gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht einen Beteiligten eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden oder Zeugen, die diesen beobachtet haben.

Eine Frau stellte am Dienstag, 19. August, auf der Straße In der Duis von 7 bis 15 Uhr ihren Roller in einer Parkbucht ab. Als sie zu ihrem Roller zurückkehrte, hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer offensichtlich den Roller touchiert bzw. umgetoßen und auf dem Bürgersteig abgestellt. Dabei entstand Sachschaden an dem Roller.

Auf dem Fahrersitz des Rollers hinterließ die gesuchte Person oder ein Zeuge einen Zettel - auf diesem war ein Firmenname notiert, allerdings ohne weitere Angaben wie den Namen des Verursachers oder seine telefonische Erreichbarkeit.

Die bisherigen Ermittlungen führten nicht dazu, dass der Verursacher ausfindig gemacht werden konnte. Die Polizei sucht daher nun öffentlich nach Zeugen beziehungsweise bittet den Unfallbeteiligten, sich zu melden. Die Telefonnummer lautet: 02161-290. (km)

