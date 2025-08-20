PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI PW - GdpD POM: Busreise endet in der Justizvollzugsanstalt

Pomellen (ots)

Ein 25- jähriger Pole wurde heute Mittag in Pomellen in einem FlixBus in der Einreise kontrolliert. Er war auf dem Weg nach Berlin. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Körperverletzung. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 500,- EUR sowie 180,05 EUR Verfahrenskosten zahlen. Des Weiteren bestand noch eine Fahndungsausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Hannover zur Aufenthaltsermittlung wegen Hausfriedensbruch. Trotz umfangreicher Bemühungen gelang es ihm nicht, die geforderten Geldsummen zu zahlen. Er wurde am späten Nachmittag in die JVA Neustrelitz eingeliefert. Hier muss er jetzt eine 25- tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: igor.weber@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell

