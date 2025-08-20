Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Busreise endet in der Justizvollzugsanstalt

Pomellen (ots)

Ein 25- jähriger Pole wurde heute Mittag in Pomellen in einem FlixBus in der Einreise kontrolliert. Er war auf dem Weg nach Berlin. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Körperverletzung. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 500,- EUR sowie 180,05 EUR Verfahrenskosten zahlen. Des Weiteren bestand noch eine Fahndungsausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Hannover zur Aufenthaltsermittlung wegen Hausfriedensbruch. Trotz umfangreicher Bemühungen gelang es ihm nicht, die geforderten Geldsummen zu zahlen. Er wurde am späten Nachmittag in die JVA Neustrelitz eingeliefert. Hier muss er jetzt eine 25- tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

