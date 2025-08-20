Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Pomellen / Pasewalk (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden wurde durch Unterstützungskräfte am Grenzübergang Pomellen ein 36jähriger Pole als Mitreisender in einem Flix-Bus kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung/ Unterbringungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Handeltreiben mit BtM unter Mitführen von Schusswaffen. Der 36jährige hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahre und 7 Monate zu verbüßen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

Bereits am gestrigen Vormittag wurde an gleicher Stelle ein 37jähriger Pole kontrolliert. Hier ergab die fahndungsmäßige Überprüfung eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Hof wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er konnte sich seiner Haftstrafe von 20 Tagen durch Zahlung einer Geldstrafe von 600,00 EUR und der Kosten von 86,00 EUR entziehen und seine Reise fortsetzen.

