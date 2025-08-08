Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Wegen Trunkenheit im Verkehr hinter Gitter

Pomellen (ots)

Heute Morgen, gegen 03:50 Uhr, wurde in Pomellen ein 53- jähriger Pole als Mitreisender in einem Kleinbus mit polnischer Zulassung festgestellt und kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Görlitz suchte den Mann mit Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2250,00 EUR sowie 259,73 EUR Verfahrenskosten konnte er nicht zahlen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert. Dort muss er jetzt eine 45- tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell