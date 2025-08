Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Mehrfachstraftäter aus dem Verkehr gezogen

Pomellen (ots)

Ein 41- jähriger Pole wurde gestern auf der Bundesautobahn 11, am ehemaligen Grenzübergang Pomellen, angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab gleich drei Fahndungsausschreibungen: 1. zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Frankfurt/Oder wegen Hehlerei - 122 Tage Restfreiheitsstrafe 2. zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Frankfurt/Oder wegen Hehlerei - 99 Tage Restfreiheitsstrafe 3. zur Aufenthaltsermittlung durch die STA Cottbus wegen Einschleusen von Ausländern. Bei der körperlichen Durchsuchung wurden zwei Einhandmesser und einen Teleskopschlag in seiner mitgeführten Bauchtasche aufgefunden. Des Weiteren befanden sich noch 2 Tüten mit BTM-ähnlicher Substanz in der Bauchtasche. Nach Anzeigenaufnahme wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz erfolgte die Einlieferung in die JVA Neustrelitz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell