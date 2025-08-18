Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafe bezahlt

Seebad Ahlbeck (ots)

Am Wochenende wurde am ehemaligen Grenzübergang Ahlbeck eine 29- jährige Polin angehalten und kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Stralsund suchte die Frau mit Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Sie zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 400,00 Euro sowie 86,00 Euro Verfahrenskosten und konnte damit eine 10- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

