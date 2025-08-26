Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Rheydt: Dreijähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein dreijähriger Junge ist am Montag, 25. August, gegen 8.24 Uhr auf der Bahnhofstraße in Rheydt bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Nach eigener Aussage befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Odenkirchener Straße. Als er an einem an der Haltestelle stehenden Linienbus vorbei nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen wollte, überquerte die Bahnhofstraße ein Paar mit ihrem dreijährigen Sohn, der in einem Buggy saß. Der Autofahrer bremste stark ab, konnte einen leichten Zusammenstoß allerdings nicht verhindern.

Ein Rettungswagenteam brachte den Jungen leicht verletzt zur Kontrolle in ein Krankenhaus. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell