Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der L133 zwischen Reichshof-Mühlenschlade und Wiehl-Dreisbach

Reichshof (ots)

Am 29.04.2025 kam gegen 17:45 Uhr auf der L133 im Bereich der Ortslage Reichshof-Mühlenschlade in Fahrtrichtung Dreisbach ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Wiehl nach einem Überholmanöver aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Beim Überholvorgang wurde durch ihn dass entgegenkommende Auto einer 38-jährigen Wiehlerin gestriffen. Im Anschluss verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kam in einer angrenzenden Wiese zu liegen. Er wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L133 für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

