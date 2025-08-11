PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gestohlene Kennzeichen - Fahrer ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln - mehrere Haftbefehle

Oldenburg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei über die auffällige Fahrweise eines Mercedes informiert, bei der anschließenden Kontrolle des Autos stellten die Beamten mehrere Verstöße fest.

Gegen 15:30 Uhr fuhr der gemeldete Mercedes die Bloherfelder Straße in Richtung Kennedystraße. Erste Ermittlungen ergaben bereits Hinweise darauf, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen sein könnten.

Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der beschriebene Mercedes wenig später auf einem Parkplatz am Brandsweg angetroffen werden. Neben dem Fahrzeug stand der mutmaßliche Fahrer, ein 45-jähriger Mann.

Da sich der Mann auf Ansprache nicht ausweisen konnte, sollte er zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle gebracht werden. Als ihm dies mitgeteilt wurde, versuchte er zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch nach kurzer Verfolgung einholen. Dabei sperrte sich der 45-Jährige erheblich und leistete Widerstand gegen die Festnahme. Schließlich konnte er überwältigt und zur Dienststelle gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass die am Mercedes angebrachten Kennzeichen tatsächlich gestohlen waren und der Mann keinen Führerschein besitzt.

Ein Drogentest verlief zudem positiv auf Kokain, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Außerdem lagen gegen den 45-Jährigen mehrere offene Haftbefehle vor.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihn erwarten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, Kennzeichenmissbrauchs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.(947124)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 07:00

    POL-OL: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden an der Bloherfelder Straße

    Oldenburg (ots) - Am Sonntag, 10.08.2025, kam es im Bereich der Bloherfelder Straße / Alte Molkerei zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger aus dem Ammerland mit einem Renault gegen 8:30 Uhr die Bloherfelder Straße stadtauswärts. Hierbei rammte er im ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:29

    POL-OL: Unbekannter beschädigt Schaufensterscheibe eines Parteibüros - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, bis zum Mittwochmorgen, gegen 9:00 Uhr, wurde die Schaufensterscheibe eines Parteibüros am Friedensplatz in Oldenburg beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde mutmaßlich ein Stein gegen die Scheibe geworfen, wodurch die äußere Verglasung beschädigt wurde. Der oder die bislang unbekannten ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 13:12

    POL-OL: Mehrere Einbrüche - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

    Oldenburg (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit in mehreren Fällen von Diebstählen, die sich im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen ereignet haben. Es werden Zeugen gesucht. Einbruch in Gaststätte: In der Nacht zu Dienstag (05.08.2025) kam es in der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 01:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Lindenstraße. Die bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren