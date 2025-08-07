PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Unbekannter beschädigt Schaufensterscheibe eines Parteibüros - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, bis zum Mittwochmorgen, gegen 9:00 Uhr, wurde die Schaufensterscheibe eines Parteibüros am Friedensplatz in Oldenburg beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde mutmaßlich ein Stein gegen die Scheibe geworfen, wodurch die äußere Verglasung beschädigt wurde. Der oder die bislang unbekannten Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.(933459)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

