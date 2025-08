Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in mehreren Fällen von Diebstählen, die sich im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen ereignet haben. Es werden Zeugen gesucht.

Einbruch in Gaststätte:

In der Nacht zu Dienstag (05.08.2025) kam es in der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 01:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Lindenstraße. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Einbruch in Schulgebäude:

Zwischen Montagnachmittag (04.08.2025) und Dienstagmittag (05.08.2025) drangen Unbekannte in ein Schulgebäude am Theaterwall ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie diverses Werkzeug.

Dieseldiebstahl auf Baustelle:

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (05.08.2025) und Mittwochmorgen (06.08.2025) wurden auf einer Baustelle nahe der Raiffeisenstraße zwei Bagger aufgebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(927432)

