Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden an der Bloherfelder Straße

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, kam es im Bereich der Bloherfelder Straße / Alte Molkerei zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger aus dem Ammerland mit einem Renault gegen 8:30 Uhr die Bloherfelder Straße stadtauswärts. Hierbei rammte er im Bereich der Alten Molkerei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und kollidierte mit dessen Heck.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW über die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehende Laterne.

An beiden Fahrzeugen sowie an der Laterne entstand erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (949880)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell