PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Sachbeschädigung an Schule im Ländchenweg- Täter besprühen die Wände

Schwelm (ots)

In einer Größe von ca. 15 x 2 Meter (BxH) haben Täter zwischen dem 29.08.2025 und dem 01.09.2025, 07:00 Uhr eine Betonwand und Fenster auf der Gebäuderückseite einer Schule im Ländchenweg mit schwarzer und roter Lackfarbe besprüht. Es wurden unterschiedliche, teils undefinierbare Schriftzüge und Beleidigungen gesprüht. Politisch motivierte Hintergründe waren aus den Schriftzügen nicht zu erkennen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 10:42

    POL-EN: Gevelsberg: Fahrt endet im Grünstreifen- Fahrer wird leicht verletzt

    Gevelsberg (ots) - Die Fahrt eines 56-jährigen aus Gevelsberg endete mit seinem Pkw der Marke Citroen am 03.09.2025, gegen 16:15 Uhr, im Grünstreifen der Hagener Straße. Der Gevelsberger war in Fahrtrichtung Gevelsberg unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr über den dortigen Gehweg und blieb letztendlich im ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:02

    POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Linienbus- Zwei Personen werden leicht verletzt

    Hattingen (ots) - Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw am 02.09.2025, gegen 07:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 48-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw der Marke Skoda von der Lessingstraße nach rechts in die Raabestraße abzubiegen. Dabei missachtete sie jedoch den Linienbus (Mercedes) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren