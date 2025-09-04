Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Sachbeschädigung an Schule im Ländchenweg- Täter besprühen die Wände
Schwelm (ots)
In einer Größe von ca. 15 x 2 Meter (BxH) haben Täter zwischen dem 29.08.2025 und dem 01.09.2025, 07:00 Uhr eine Betonwand und Fenster auf der Gebäuderückseite einer Schule im Ländchenweg mit schwarzer und roter Lackfarbe besprüht. Es wurden unterschiedliche, teils undefinierbare Schriftzüge und Beleidigungen gesprüht. Politisch motivierte Hintergründe waren aus den Schriftzügen nicht zu erkennen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung
