Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger- Fußgänger schwer verletzt

Schwelm (ots)

Schwer verletzt wurde ein 85-jähriger Schwelmer bei einer Zusammenstoß mit einem Radfahrer am 02.09.2025, gegen 17:45 Uhr. Ein 21-jähriger Schwelmer war mit seinem E-Bike auf der Moltkestraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße unterwegs. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den 85-jährigen Fußgänger, der beabsichtige die Straße zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger und der Radfahrer stürzten. Der Fußgänger verletzte sich schwer und kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Radfahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte dies. Für den 21-jährige folgte eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

