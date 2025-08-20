Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in leerstehender Tennishalle

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) kam es gegen 16:38 Uhr in der Friedenstraße zu einem Brand in einer nicht mehr genutzten Tennishalle.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Rettungsleitstelle eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Dachbereich gemeldet. Die eintreffende Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven verschaffte sich Zugang zu dem verschlossenen Objekt und stellte im Inneren Feuerschein fest.

Nach Abschluss der Löscharbeiten zeigte sich, dass im Inneren ein kleines Feuer brannte. Dieses hatte Teile des Teppichbodenbelags sowie Unrat in Brand gesetzt. Ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während des knapp zweistündigen Einsatzes war die Friedenstraße in Höhe des Einsatzortes beidseitig voll gesperrt.

