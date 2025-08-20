Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unfallflucht in der Bismarckstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am Freitag (15.08.2025) kam es zwischen 07:30 Uhr und 14:46 Uhr in der Bismarckstraße, Höhe Hausnummer 31, zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein weißer Transporter vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.
Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.
