PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Bismarckstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag (15.08.2025) kam es zwischen 07:30 Uhr und 14:46 Uhr in der Bismarckstraße, Höhe Hausnummer 31, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein weißer Transporter vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 18:23

    POL-WHV: Freilaufender Hund sorgt für Polizeieinsatz

    Jever (ots) - Am Dienstag (19.08.2025) wurde der Polizei gegen 12:20 Uhr ein freilaufender Hund in der Schützenhofstraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Tier auf die Fahrbahn und konnte zunächst nicht eingefangen werden. Beim Eintreffen der Polizei hatte eine Passantin den Hund bereits gesichert. Er wurde anschließend zur Dienststelle gebracht, um einen Chip auszulesen. Kurz darauf erschien die ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 18:20

    POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag (19.08.2025) ereignete sich gegen 18:25 Uhr auf der Straße Feldmark ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Kindes. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind mit seinem Fahrrad eine Grundstückszuwegung, die in die Straße Feldmark einmündet. Beim Einfahren in den Bereich des Gehweges gelang es dem Kind nicht, nach rechts abzubiegen. In der Folge fuhr es auf die Fahrbahn und stieß ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 18:18

    POL-WHV: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag (19.08.2025) kam es gegen 15:37 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Friedrich-Paffrath-Straße in Höhe der Hausnummer 9 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-jähriger Radfahrer ordnungswidrig den linksseitigen Gehweg in südlicher Richtung. Auf dem Gehweg lief zeitgleich ein Fußgänger in dieselbe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren