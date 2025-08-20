Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag (19.08.2025) ereignete sich gegen 18:25 Uhr auf der Straße Feldmark ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Kindes.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind mit seinem Fahrrad eine Grundstückszuwegung, die in die Straße Feldmark einmündet. Beim Einfahren in den Bereich des Gehweges gelang es dem Kind nicht, nach rechts abzubiegen. In der Folge fuhr es auf die Fahrbahn und stieß dort mit einem Fahrzeug zusammen.

Das Kind wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell