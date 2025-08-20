PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV:Brand in ehemaliger Tennishalle - Straßensperrung eingerichtet - Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Wilhelmshaven und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es in den Nachmittagsstunden an der Friedenstraße zwischen dem Neuengrodener Weg und der Friedrich-Paffrath-Straße zu einem Brandgeschehen. Die betroffene Straße wurde für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt, Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet in oder an der ehemaligen Tennishalle (WTB-Halle) Unrat in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf die Halle selbst liegt nach ersten Informationen nicht vor. Die Feuerwehr verschaffte sich über das Dach Zugang zur Einsatzstelle, von außen waren keine offenen Flammen oder starke Rauchentwicklungen sichtbar.

Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Anschließend beginnen die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

