PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend, 17.08.2025, 23:30 Uhr, bis Montagvormittag, 18.08.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Admiral-Klatt-Straße in Wilhelmshaven, Höhe Hausnummer 14, zu einem Verkehrsunfall.

Ein dort abgestellter grauer VW wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am linken Heck beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner gesetzlichen Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 14:48

    POL-WHV: Inverkehrbringen von Falschgeld

    Wangerooge (ots) - Am Dienstag, den 19.08.2025, wurden in der Mittagszeit im Bereich der Siedlerstraße, Durchgang zur Rösingstraße, mehrere Papierscheine in der Optik von 100-Euro-Banknoten aufgefunden und der Polizei übergeben. Nach Angaben der Finder sollen sich dort eine größere Anzahl solcher Scheine befunden haben. Ein Teil sei bereits durch verschiedene Personen eingesammelt worden. Die Polizei weist ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:14

    POL-WHV: Zusammenstoß zwischen Streetstepper und Pedelec

    Varel (ots) - Am Montag gegen 15:55 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Braunschweig mit einem sogenannten Streetstepper den Radweg der Dangaster Straße. Ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer aus Varel setzte zeitgleich zu einem Überholvorgang an. Dabei lenkte die 59-Jährige nach links, sodass es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kam. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren