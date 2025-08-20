Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend, 17.08.2025, 23:30 Uhr, bis Montagvormittag, 18.08.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Admiral-Klatt-Straße in Wilhelmshaven, Höhe Hausnummer 14, zu einem Verkehrsunfall.

Ein dort abgestellter grauer VW wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am linken Heck beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner gesetzlichen Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

