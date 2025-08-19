PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei bittet um Mithilfe bei Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven hat am 08.08.2025 im Bereich Rheinstr./Ansgaristr. (ehemals Willehad) ein Rennrad der Marke Bergamont sichergestellt.

Der mit dem Fahrrad angetroffene, polizeibekannte Mann gab an, es von einem Freund geliehen zu haben, konnte jedoch keine näheren Angaben zu dieser Person machen. Bislang ist es nicht gelungen, den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades zu ermitteln.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet daher Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Besitzer des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

