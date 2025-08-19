Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei bittet um Mithilfe bei Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven hat am 08.08.2025 im Bereich Rheinstr./Ansgaristr. (ehemals Willehad) ein Rennrad der Marke Bergamont sichergestellt.

Der mit dem Fahrrad angetroffene, polizeibekannte Mann gab an, es von einem Freund geliehen zu haben, konnte jedoch keine näheren Angaben zu dieser Person machen. Bislang ist es nicht gelungen, den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades zu ermitteln.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet daher Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Besitzer des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell