POL-WHV: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Bockhorn (ots)

Am Montag,180.08.2025, gegen 08:50 Uhr kam es auf der Urwaldstraße in Höhe des Erlebnisbades zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 16-Jährige aus Zetel überquerte mit einem E-Scooter die Fahrbahn und wurde vom Pkw eines 52-Jährigen aus Zetel erfasst.

Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede geflogen. Der Pkw-Fahrer kam mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus.

Mitschüler der Verletzten wurden durch Notfallseelsorger betreut.

