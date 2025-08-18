PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Bockhorn (ots)

Am Montag,180.08.2025, gegen 08:50 Uhr kam es auf der Urwaldstraße in Höhe des Erlebnisbades zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 16-Jährige aus Zetel überquerte mit einem E-Scooter die Fahrbahn und wurde vom Pkw eines 52-Jährigen aus Zetel erfasst.

Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede geflogen. Der Pkw-Fahrer kam mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus.

Mitschüler der Verletzten wurden durch Notfallseelsorger betreut.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

