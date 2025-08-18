Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit E-Scooter
Bockhorn (ots)
Am Montag,180.08.2025, gegen 08:50 Uhr kam es auf der Urwaldstraße in Höhe des Erlebnisbades zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 16-Jährige aus Zetel überquerte mit einem E-Scooter die Fahrbahn und wurde vom Pkw eines 52-Jährigen aus Zetel erfasst.
Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede geflogen. Der Pkw-Fahrer kam mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus.
Mitschüler der Verletzten wurden durch Notfallseelsorger betreut.
