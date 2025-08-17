PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 15.08. bis 17.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am 16.07.2025, gg. 01:00 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer 
mit seinem Pkw die Hegelstraße. Im Zuge einer durchgeführten 
Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter 
dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Der anschließend 
durchgeführte Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,45 
Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes 
Ermittlungsverfahren eingeleitet.


Verfolgungsfahrt in der Südstadt

Am 16.08.2025, gg. 23:35 Uhr, sollte ein Fahrzeugführer in der 
Schillerstraße (OT Bant) durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der 
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kontrolliert werden. Als 
die Beamten dem Fahrzeugführer das Anhaltesignal gegeben hatten, 
beschleunigte der Fahrzeugführer mit seinem Pkw und versuchte sich 
der Kontrolle zu entziehen. Im Zuge der sich nun entwickelnden 
Verfolgungsfahrt kam es mehrfache durch die rücksichtslose Fahrweise 
des verfolgten Fahrzeugführers zu Gefährdungen anderer Fahrzeugführer
und Fußgänger. Letztlich hielt der Fahrzeugführer abrupt mit seinem 
Fahrzeug auf einem Platz in der Innenstadt an. Sowohl der 
Fahrzeugführer und die beiden anderen Insassen versuchten dann, sich 
fußläufig dem Zugriff der Polizeibeamten zu entziehen. Alle drei 
Personen konnten aber nach kurzer Zeit durch die Polizei gestellt und
der Polizeidienststelle zugeführt werden. An dem von dem 21-jährigen 
Fahrzeugführer geführten Pkw wurden zum einen falsche Kennzeichen und
zum anderen auch frische Unfallspuren festgestellt. Da auch die 
Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht aufzuklären waren wurde das 
Fahrzeug durch die Polizei sichergestellt.
Auf der Polizeidienststelle konnte dann im Zuge der erforderlichen 
Maßnahmen auch festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer zum 
Zeitpunkt der Ereignisse unter dem Einfluss von Betäubungsmittel 
stand. Gegen den Fahrzeugführer wurden die entsprechenden 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer und seine beiden
Begleiter wurden nach Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen 
entlassen.
Zeugen und eventuell Geschädigte, die mit diesem Sachverhalt im 
Zusammenhang stehende Angaben machen können, werden gebeten sich bei 
der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 
zu melden.


Brand eines im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellten Pedelec

Am 16.08.2025, um 06:50 Uhr, wird der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland mitgeteilt, dass es in einem Treppenhaus 
eines Mehrfamilienhauses in der Grenzstraße (OT Innenstadt) brennen 
solle. Vor Ort können die eingesetzten Beamten feststellen, dass aus 
bisher ungeklärter Ursache der Akku eines im Hausflur stehenden 
Pedelecs in Brand geraten war. Eine 36-jährige Frau und ihre 
8-jährige Tochter, die das Haus über das mit Rauch gefüllte 
Treppenhaus verlassen hatten, wurden durch den anwesenden Notarzt 
nach erfolgter Erstuntersuchung vor Ort entlassen. Ein Gebäudeschaden
entstand nicht. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Lösch- und 
Lüftungsarbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

