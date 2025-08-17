PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 15.08. bis 17.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall
Zetel - 
Bereits am Donnerstagnachmittag kam es in der Humboldtstraße in 
Neuenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters wich
einem freilaufenden Hund aus, der von einer Auffahrt auf die Straße 
lief. Der Transporter wurde daraufhin in einen geparkten Pkw gelenkt,
es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zu einem Zusammenstoß 
mit dem Hund kam es nicht, er lief weiter in Richtung 
Pestalozzistraße. 
Der Hund war ohne einen Halter unterwegs. Er soll etwa kniehoch 
gewesen sein und längeres braunes Fell gehabt haben. 
Zeugen, die Hinweise zu der Herkunft des Hundes geben können, werden 
gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung 
zu setzen. 

Diebstahl eines Fahrrades
Bockhorn -
Am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:10 Uhr, 
entwendeten bislang unbekannte Täter ein weißes Damenrad, welches an 
der Bushaltestelle vor dem Verbrauchermarkt an der Straße Am Markt 
ungesichert abgestellt worden war. Später wurde das Fahrrad am 
Bockhorner Freibad aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl 
geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der
Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

