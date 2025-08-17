Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 15.08. bis 17.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall Zetel - Bereits am Donnerstagnachmittag kam es in der Humboldtstraße in Neuenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters wich einem freilaufenden Hund aus, der von einer Auffahrt auf die Straße lief. Der Transporter wurde daraufhin in einen geparkten Pkw gelenkt, es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Hund kam es nicht, er lief weiter in Richtung Pestalozzistraße. Der Hund war ohne einen Halter unterwegs. Er soll etwa kniehoch gewesen sein und längeres braunes Fell gehabt haben. Zeugen, die Hinweise zu der Herkunft des Hundes geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Diebstahl eines Fahrrades Bockhorn - Am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein weißes Damenrad, welches an der Bushaltestelle vor dem Verbrauchermarkt an der Straße Am Markt ungesichert abgestellt worden war. Später wurde das Fahrrad am Bockhorner Freibad aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

